В Эстонии из семьи россиян изъяли ребенка из-за «старых обоев» в квартире

Власти Эстонии изъяли из семьи россиян, проживающих на территории страны, восьмилетнюю девочку из-за «старых обоев» в их квартире в Таллине. Об этом ТАСС сообщила адвокат семьи Виолетта Волкова.
«Органы опеки Эстонии в суде добились изъятия из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой, граждан России, их восьмилетней дочери по тем формальными основаниями, что у них в семье якобы существует угроза жизни ребенку в связи со старыми обоями в доме, но фактически — в связи с их намерением вернуться в Россию», — заявила Волкова.
По ее словам, отец девочки является пенсионером, а мать — инвалидом. Адвокат сообщила, что Газарян вместе с женой перебрался из Москвы в Таллин в 1978 году. Затем его жена скончалась и Газарян повторно женился на Анне Михайловой, у новой пары родилась девочка. По информации Волковой, органы опеки проводили надзор над семьей в течение нескольких лет. Одной из главных претензий, по ее словам, являлось тяжелое финансовое положение семьи, а не нарушения против ребенка.
«Семья получала пособия в 460 евро, после уплаты коммунальных платежей оставалось на жизнь 300 евро, этого хватало на жизнь, но не на ремонт квартиры. И в итоге отец заявил органам опеки, что перевозит семью в Россию, после чего ребенка изъяли», — отметила Волкова.
По данным адвоката, девочку изъяли из семьи на срок до середины октября, после этого пройдет заседание органов опеки, на котором будет решена дальнейшая судьба девочки. «Ребенок просится домой, просит родителей вернуть ее в семью» — подытожила Волкова.