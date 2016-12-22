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Путин рассказал о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек
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Путин рассказал о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек
Общество, 14 июл, 23:45
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Путин рассказал о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек

Президент России Владимир Путин заявил о том, что полный отказ от бумажных трудовых книжек в стране будет возможен тогда, «когда к этому будут готовы все граждане». Об этом он рассказал во время встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, сообщает «РИА Новости».

Президент отметил, что вопрос отмены бумажных трудовых книжек требует особого внимания. По его словам, большинство россиян привыкли к бумажным трудовым книжкам, несмотря на развитие современных технологий, добавив, что «нужно помогать людям осваивать эти технологии».

«Но если мы видим и понимаем, что далеко не все с этим справляются, в силу различных обстоятельств — жизненного опыта, образования и так далее, то обязанность государства заключается в том, чтобы обеспечить доступ каждого гражданина к той базе, которая для него жизненно важна» — подчеркнул Путин. По его словам, речь идет также о пенсионном обеспечении, которое фиксирует трудовой стаж россиян в трудовых книжках.

«Постепенно, конечно, надо переходить на электронный документооборот», — заявил президент. Он подчеркнул, что в стране на протяжении многих лет развивается «электронное правительство», однако каждое ведомство имеет собственную базу данных, которые нужно «собрать вместе и интегрировать».

В начале июня вице-премьер Ольга Голодец в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила о том, что в России введут электронные трудовые книжки с 1 января 2018 года. «Россиян переведут на электронные трудовые, я надеюсь, с 1 января 2018 года. Тут разные позиции у работодателей и профсоюзов. Я надеюсь, мы придем к консенсусу», — заявляла вице-премьер.

В апреле Голодец сообщила о том, что социальный блок правительства планирует «плавный» переход россиян на электронные трудовые книжки и подготовит соответствующие предложения до конца текущего года. По ее словам, правительство предполагает возможность «ходить» как бумажным, так и электронным версиям трудовых книжек.

Глава Сбербанка Герман Греф в апреле также заявлял, что трудовые книжки в России «в их нынешнем виде» неудобны как самим россиянам, так и работодателям и Пенсионному фонду. «Это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носиться с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», — подчеркнул глава Сбербанка. По его словам, на заполнение трудовых книжек уходят «сотни тысяч экочасов» и добавил, что это «глобальная проблема».

В мае глава Минтруда России Максим Топилин рассказал о том, что ведомство вместе со Сбербанком откроют запустят пилотный проект по введению электронных трудовых книжек в России. Он подчеркнул, что такое решение снизит издержки работодателей и будет способствовать легализации труда в стране.
 
Теги: Россия , Путин , работодатели , трудовые книжки
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