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В Пентагоне заявили о ликвидации главаря афганской ячейки ИГ
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В Пентагоне заявили о ликвидации главаря афганской ячейки ИГ
Политика, 23:24
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В Пентагоне заявили о ликвидации главаря афганской ячейки ИГ

Глава ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане Абу Саид был ликвидирован в результате нанесения авиаудара. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, сообщает Reuters.

По словам Уайт, лидер ячейки террористической организации был ликвидирован 11 июля в провинции Кунар на востоке Афганистана силами ВВС США. Также были ликвидированы находившиеся с Абу Саидом боевики. Абу Саид стал третьим главарем ИГ, уничтоженным на территории Афганистана с июля 2016 года.

В начале мая 2017 года командир вооруженных сил США в Афганистане Джон Николсон подтвердил информацию о ликвидации главы ИГ в Афганистане Абдула Хасиба. Он был уничтожен 27 апреля в результате атаки американского беспилотника в провинции Нангархар на востоке страны. Операция по ликвидации боевика проводилась силами американских и афганских вооруженных сил.

Пресс-служба Пентагона в августе 2016 года заявила о том, что американский беспилотник уничтожил лидера ячейки ИГ в Афганистане и Пакистане Хафиза Саида Хана. Он был ликвидирован 26 июля на востоке Афганистана.

Теги: США , ИГ , Афганистан , Пентагон
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