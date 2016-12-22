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Кремль назвал неприемлемыми условия США по возврату дипсобственности
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Кремль назвал неприемлемыми условия США по возврату дипсобственности
Политика, 23:10
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Кремль назвал неприемлемыми условия США по возврату дипсобственности

Россия заявила о том, что считает некорректным требования, предъявленные к Москве, касающиеся возврата ее дипломатической собственности в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это (отъем дипсобственности) категорическим образом противоречит международного праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что речи об этом (о требованиях к России) идти не может», — отметил Песков.

По его словам, Путин пока не принимал никаких решений по ответным действиям, касающихся высылки из США в конце 2016 года российских дипломатов и отъем дипломатической собственности.

«Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал. Вместе с тем неоднократно мы подчеркивали, что ситуация с дипломатами и с собственностью продолжает оставаться неприемлемой, поэтому в данном случае (происходит) серьезное испытание терпения российской стороны», — заявил Песков.

Ранее заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка в эфире телеканала CNN заявил, что власти США вернут отнятую российскую дипсобственность при условии, что увидят стремление России сохранять режим перемирия в Сирии. Он отметил, что администрация президента США хочет «дать шанс взаимодействию и сотрудничеству» с Москвой.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что требование представителя Белого дома по возврату российской дипсобственности является «шантажом».

«Мы обо всем, о чем надо, по Сирии уже договорились. Никакого отношения это к нашей собственности не имеет. Равно как и к санкциям. Поэтому если они пытаются нас шантажировать этой собственностью, то они получат ответные меры», — заявил Джабаров.

В конце декабря 2016 года власти США объявили 35 российских дипломатов в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско персонами нон грата. Тогда же российская дипмиссия лишилась доступа к своей собственности в Нью-Йорке и Мэриленде. Такие меры были приняты в ответ на нападения России на американских дипломатов в Москве и «на действия не соответствующие дипломатической практике», сообщал Reuters со ссылкой на анонимный источник.

После этого МИД России обвинил США в нарушении международного права. В мае текущего года в ведомстве заявили, что власти США пошли «на фактическую экспроприацию объектов дипломатических представительств России в США, являющихся нашей государственной собственностью и обладающих иммунитетом».

Теги: Россия , США , Дмитрий Песков , российская дипсобственность
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