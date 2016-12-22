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Ростуризм призвал россиян отказаться от самостоятельных поездок в Египет
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Ростуризм призвал россиян отказаться от самостоятельных поездок в Египет
Общество, 22:50
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Ростуризм призвал россиян отказаться от самостоятельных поездок в Египет

Ростуризм призвал россиян воздержаться от самостоятельных поездок в Египет в связи с нападением на туристов в отеле Хургады. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в ходе инцидента ранение получила гражданка России. В настоящий момент она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает» — отмечается в сообщении.

В Федеральном агентстве по туризму напомнили, что в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено. «Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Арабской Республике Египет и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения» — указывается в сообщении.

В связи с этим, Ростуризм напомнил туроператорам и турагентам о невозможности продажи туров в Египет и предупредил их об ответственности.

Также Ростуризм призвал граждан России «объективно оценивать степень опасности пребывания» в Египте и не совершать самостоятельных поездок в эту страну.

Ранее в одной из гостиниц египетского курорта Хургада неизвестные напали на туристов. В результате нападения погибли два гражданина Германии, еще четверо пострадали, в том числе два гражданина Чехии.

Теги: Египет , Ростуризм
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