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Суд Киева разрешил провести расследование в отношении экс-премьера
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Суд Киева разрешил провести расследование в отношении экс-премьера
Украинский кризис, 22:01
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Суд Киева разрешил провести расследование в отношении экс-премьера

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) провести специальное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в ГПУ.

В надзорном ведомстве также напомнили, что экс-премьер подозревается в присвоении и растрате имущества.

​Адвокат Николая Азарова ​Сергей Осика сообщил РБК, что его подзащитного о разрешении на расследование не уведомляли. «Ни я, ни он не видели никакого документа», — отметил он. Он также выразил мнение, что дело «имеет политический характер».

В мае генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что суд разрешил ГПУ провести заочное досудебное расследование в отношении Николая Азарова, а также экс-президента страны Виктора Януковича и бывшего министра финансов Юрия Колобова в рамках дела о хищении 220 млн грн (476,8 млн руб.) госсредств в ходе создания специальной системы связи «Укртелеком». Он отмечал, что следствие по делу завершено и ходатайство было передано в суд.

Луценко отмечал, что Янукович, Азаров и Колобов незаконно внесли изменения в государственный бюджет, за которые парламент проголосовал под давлением бывших чиновников.​

Сергей Осика в разговоре с РБК тогда также заявлял, что не получал документов о решении Киевского суда заочно судить Азарова. Он отмечал, что если дело от «голословных утверждений» дойдет до заочного суда, то не исключено участие экс-премьера Украины в заседаниях с помощью конференц-связи.

Печерский районный суд Киева 13 июля арестовал акции «Укртелекома» и «ТриМоб» в рамках дела о выделении из госбюджета по распоряжению Януковича денег на приватизацию «Укртелекома». Как отмечало агентство УНН, экс-президенту сообщили о подозрении в незаконном финансировании из госбюджета строительства выделенной линии специальной связи, которую, согласно условиям приватизации «Укртелекома», должны были построить на деньги предприятия, приватизировавшего «Укртелеком».

О том, что Азарова, Януковича и Колобова заподозрили в незаконном финансировании из госбюджета работ по созданию спецсвязи в период с 2010 по 2013 год, сообщал на пресс-конференции 30 сентября 2014 года генеральный прокурор страны Виталий Ярема. Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял о том, что их объявили в розыск.
 

Теги: Украина , Николай Азаров , Генпрокуратура , экс-премьер
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