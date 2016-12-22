СМИ узнали об экстренной посадке пассажирского самолета в аэропорту Уфы
Общество, 20:25
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СМИ узнали об экстренной посадке пассажирского самолета в аэропорту Уфы
Пассажирский самолет Як-42, который вылетел из аэропорта Уфы в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности предкрылок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По его словам, экипаж лайнера авиакомпании «Саратовские авиалинии» принял решение выработать топливо и вернуться в Уфу после взлета. «В 19:45 мск самолет Як-42, на борту которого находились 119 пассажиров и пять членов экипажа, благополучно совершил вынужденную посадку», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате случившегося никто не пострадал. Причины неисправности предкрылок устанавливаются, заключил источник.