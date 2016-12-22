Путин связал длительность кризиса на Украине с терпением граждан страны

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис продлится до тех пор, пока граждане Украины «будут это терпеть». Такое мнение глава государства высказал в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, передает ТАСС.

О том, сколько продлится кризис на Украине, Путина спросил один из металлургов, пишет агентство. В ответ российский лидер отметил, что этот вопрос является риторическим.

«У нас народ терпеливый», это касается и украинцев, и русских, которые во многом являются единым народом, считает он. «Очень рассчитываю, что [украинский кризис] когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов», — сказал президент.

По мнению Путина, ситуация на Украине ухудшается. ВВП за последние несколько лет сократился на треть, а доходы, к примеру, жителей Харькова стали вдвое меньше, чем жителей Белгорода, пояснил он.

Он добавил, что также рассчитывает на восстановление экономических связей России и Украины, отметив, что больше всего от их разрыва пострадал Киев. Промышленность Украины, например, не знает, кому продавать двигатели для вертолетов семейства Ми, а Россия перешла на отечественные двигатели для военных судов вместо украинских, отметил Путин. Он добавил, что в свое время он сам решил отложить модернизацию Военно-морского флота до появления отечественных двигателей для флота. Многие сотрудники предприятий едут работать в Россию, отметил глава государства.

«Нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом, там еще не всё потеряно», — сказал Путин. Он выразил уверенность, что это пошло бы на пользу как России, так и Украине. Объем торговли Украины после подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом упал и с Россией, и с ЕС, «нет уже отраслей [на Украине], которые эффективно бы работали, кроме сельского хозяйства», — уверен президент. После появления на Украине ГМО эта отрасль может прийти в упадок, считает он.