Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,66 59,16 EUR Нал. 68,47 67,68 USD Бирж. 59,19 -0,63 EUR Бирж. 67,87 -0,31 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,15 +0,01 ММВБ 1960,69 +0,04% РТС 1044,27 +1,40% Brent 48,87 +1,03% DJIA 21624,81 +0,33% Nasdaq 6300,88 +0,42% FTSE 7378,39 -0,47%
Путин связал длительность кризиса на Украине с терпением граждан страны
Лента новостей
Путин связал длительность кризиса на Украине с терпением граждан страны 19:51, Политика Путин назвал удивившее его качество Трампа 19:39, Политика Как «Вимм-Билль-Данн» обыграл западные бренды в борьбе за покупателей 19:34, РБК и Сбербанк Honda представила седан Accord нового поколения 19:34, Авто В Британии вынесли первый приговор в отношении воевавшего в Донбассе 19:21, Политика Как сэкономить нервы и время при покупке компьютера, ноутбука, планшета 19:20, РБК и HP FP сообщил о взломе почты отвечающего за Россию сотрудника Госдепа 19:11, Политика Путин назвал порядочность главным лидерским качеством 18:59, Политика АСВ назвало банки-агенты по выплатам вкладчикам банка «Югра» 18:54, Финансы Гидрометцентр заявил о начале лета в Москве 18:42, Общество «Металлоинвест» вложил $660 млн в Лебединский ГОК 18:36, Бизнес Европейские эксперты оценили подверженность стран ЕС «влиянию России» 18:19, Политика «МегаФон» и «ВымпелКом» подали ходатайства в ФАС по разделу «Евросети» 18:06, Бизнес Путин обсудит привлечение студентов на строительство «Силы Сибири» 17:58, Общество В Кремле прокомментировали слова Трампа о приглашении Путина в Белый дом 17:54, Политика Эксперты: как будет развиваться целлюлозно-бумажная промышленность РФ 17:52, РБК и легпром России При вооруженном нападении на отель в Хургаде пострадала россиянка 17:50, Общество «Яндекс» станет совладельцем глобального бизнеса Uber после объединения 17:44, Бизнес Чистая прибыль КамАЗа за первое полугодие выросла в 15 раз 17:40, Бизнес Honda отозвала свыше 2 млн автомобилей по всему миру 17:38, Общество Во время выступления Яровой в Госдуме протекла крыша 17:38, Политика Из Ирака в Африку: как западная коалиция будет бороться с ИГ дальше 17:32, Политика В Москве назвали самую быструю дорогу 17:31, Общество ЦБ оценил готовность компаний и банков к эре низкой инфляции 17:30, Финансы В Израиле рассказали о росте турпотока из России на 24% 17:25, Бизнес Глава фонда прямых инвестиций войдет в совет директоров «Транснефти» 17:20, Бизнес Рособрнадзор лишил аккредитации институт телевидения и радиовещания 17:18, Общество СК проверит задолжавший работникам более 70 млн руб. вуз Мурманска 17:15, Общество
Путин связал длительность кризиса на Украине с терпением граждан страны
Украинский кризис, 19:51
0
Путин связал длительность кризиса на Украине с терпением граждан страны

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис продлится до тех пор, пока граждане Украины «будут это терпеть». Такое мнение глава государства высказал в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, передает ТАСС.

О том, сколько продлится кризис на Украине, Путина спросил один из металлургов, пишет агентство. В ответ российский лидер отметил, что этот вопрос является риторическим.

«У нас народ терпеливый», это касается и украинцев, и русских, которые во многом являются единым народом, считает он. «Очень рассчитываю, что [украинский кризис] когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов», — сказал президент.

По мнению Путина, ситуация на Украине ухудшается. ВВП за последние несколько лет сократился на треть, а доходы, к примеру, жителей Харькова стали вдвое меньше, чем жителей Белгорода, пояснил он.

Он добавил, что также рассчитывает на восстановление экономических связей России и Украины, отметив, что больше всего от их разрыва пострадал Киев. Промышленность Украины, например, не знает, кому продавать двигатели для вертолетов семейства Ми, а Россия перешла на отечественные двигатели для военных судов вместо украинских, отметил Путин. Он добавил, что в свое время он сам решил отложить модернизацию Военно-морского флота до появления отечественных двигателей для флота. Многие сотрудники предприятий едут работать в Россию, отметил глава государства.

«Нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом, там еще не всё потеряно», — сказал Путин. Он выразил уверенность, что это пошло бы на пользу как России, так и Украине. Объем торговли Украины после подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом упал и с Россией, и с ЕС, «нет уже отраслей [на Украине], которые эффективно бы работали, кроме сельского хозяйства», — уверен президент. После появления на Украине ГМО эта отрасль может прийти в упадок, считает он.

Теги: Украина , Владимир Путин , кризис
Главное
В Британии вынесли первый приговор в отношении воевавшего в Донбассе Политика
Материалы по теме
СБУ заявила о задержании в Киеве «агента российских спецслужб» Политика
Молчаливая поддержка: чем закончился киевский саммит Украина — Евросоюз Политика
На Совете Россия — НАТО обсудили ситуацию на Украине и предстоящие учения Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку