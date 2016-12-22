Гидрометцентр заявил о начале лета в Москве

В Москве установился нормальный для лета температурный режим, который продержится до конца следующей недели, сообщил ТАСС директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать», — сказал он. «Мы прогнозируем, что до конца рабочих дней следующей недели такой температурный фон продержится — от 19 до 24 градусов», — сказал Вильфанд, отметив, что точный прогноз можно сделать только на пять дней.

Он подчеркнул, что такой диапазон температуры «нормальный для наших умеренных широт, учитывая, что все-таки мы живем не в тропиках». Колебания температуры будут зависеть от осадков — «пройдет ли в том или ином районе дождь, будет ли облачность более или менее плотной», добавил он.

По словам главы Гидрометцентра, 15 июля будет самый теплый день из ближайших семи дней, температура воздуха составит 24–26 градусов, а в Московской области воздух прогреется до 27 градусов. По его прогнозам, теплая погода также ожидается и в воскресенье, 16 июля, — температура воздуха достигнет 25 градусов, а затем снизится до 21–22 градусов.

Он добавил, что в ближайшие дни ожидаются непродолжительные грозы с кратковременными интенсивными осадками, а также усиление ветра до 12–17 м/с. Вильфанд также отметил, что в Москве установилась теплая погода ночью. «Мы прогнозируем, что в ночь на субботу минимальные температуры будут 17–19 градусов, в ночь на воскресенье — 16–18 градусов», — уточнил он. «Температурный фон выше 12 градусов ночью, когда минимальные температуры, это уже признак теплой погоды», — подчеркнул глава Гидрометцентра.

По его словам, в начале следующей недели будет небольшой дождь. «Ясной, устойчивой, солнечной погоды не прогнозируем», — отметил он. Вильфанд добавил, что в Москве в середине следующей недели может начаться «купальный сезон».

Вместе с тем он подчеркнул, что неустойчивая дождливая погода имеет свои плюсы. «Все вредные примеси, которые образуются от предприятий, все выбросы и выхлопные газы, очень быстро улетучиваются — воздух чистый», — пояснил глава Гидрометцентра.