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Путин обсудит привлечение студентов на строительство «Силы Сибири»
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Путин обсудит привлечение студентов на строительство «Силы Сибири»
Общество, 17:58
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Путин обсудит привлечение студентов на строительство «Силы Сибири»

Президент Владимир Путин пообещал обсудить с руководством «Газпрома» вопрос привлечения студенческих строительных отрядов на строительство газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава государства заявил на встрече с представителями стройотрядов в Белгороде о возможности участия студенческих стройотрядов при прокладке газопровода «Сила Сибири». «Мы поговорим с руководством «Газпрома» (об участии студентов в строительстве газопровода. — РБК), — сказал Путин.

Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос РБК про использование студенческих стройотрядов при прокладке «Силы Сибири».

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В феврале сообщалось, что студентов МГУ направят на строительство Керченского моста в Крым для прохождения «трудовой практики». Студентам предлагалось ознакомиться со строительством моста и подходов к нему, поучаствовать в геодезической разведке. В апреле Минстрой разработал нормативные акты, регулирующие условия работы студенческих строительных отрядов на возведении Керченского моста. Летом 2016 года на стройке моста побывали 87 студентов из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска.

Студенческие стройотряды также привлекались к строительству космодрома Восточный, Ленинградской АЭС-2, Белорусской АЭС, федеральной трассы М11, объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке и в других проектах.

В сентябре 2014 года началось строительство газопровода «Сила Сибири», общая протяженность которого составит около 3 тыс. км. В мае «Газпром» и китайская CNPC подписали соглашение по сотрудничеству. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, поставки энергоносителей в Китай по газопроводу «Сила Сибири» должны начаться в 2019 году.
 

Теги: «Газпром» , «Сила Сибири» , Владиимр Путин , студенческие стройотряды
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