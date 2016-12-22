Honda отозвала свыше 2 млн автомобилей по всему миру

Компания Honda Motor объявила об отзыве 2,1 млн автомобилей для замены датчиков аккумуляторов в связи с наличием риска возгорания, сообщает агентство Reuters. Как пояснил агентству представитель компании Крис Мартин, отзыв коснется примерно 1,15 млн автомобилей Honda Accord в США и около 1 млн машин в остальных странах мира.

В компании пояснили, что получили четыре сообщения о возгораниях в моторных отсеках автомобилей, происшедших в США в тех районах, где в зимнее время дороги активно посыпают солью.

Причиной возникновения проблем, по данным Honda, могла стать недостаточная защита датчиков от влаги, которая со временем могла привести к появлению ржавчины и короткому замыканию.

В связи с большим числом подпадающих под отзыв автомобилей дилеры Honda будут сначала использовать специальные наклейки, предотвращающие попадание воды, после чего заменят датчики.