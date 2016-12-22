Чистая прибыль КамАЗа за первое полугодие выросла в 15 раз

Чистая прибыль КамАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия выросла в 15,2 раза и составила 418,9 млн руб. Выручка компании выросла на 36,2%, до 57,587 млрд руб., говорится в отчете компании.

«Рост прибыли по РСБУ в первом полугодии обусловлен следующими факторами: во-первых, ростом рынка; в общем продажи автомобилей выросли на 16%, на внутреннем рынке — на 20%. Во-вторых, действующая программа повышения эффективности бизнеса, которая предусматривает сокращение издержек. В совокупности это дало такой результат», — сообщил РБК представитель КамАЗа.

Ранее стало известно, что продажи автозавода на российском рынке по итогам пяти месяцев 2017 года выросли на 21% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив 10,2 тыс. единиц. С начала года КамАЗ произвел с учетом экспорта 13,3 тыс. грузовиков, перевыполнив бизнес-план на 300 машин.

В 2016 году выручка КамАЗа превысила 133 млрд руб., что на 37% больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль компании по МСФО составила 656 млн руб. По решению совета директоров часть прибыли в размере 297 млн руб. была направлена на выплату дивидендов по акциям компании.