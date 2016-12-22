Бывший агент спецслужб СССР подтвердил участие во встрече с сыном Трампа

Ринат Ахметшин, проживающий в США бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР, подтвердил агентству Associated Press факт своего участия во встрече сына президента США Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

«Не думал, что это так уж важно, если честно», — сказал Ахметшин, отметив, что ожидал от встречи «более серьезной дискуссии».

Ранее в пятницу телеканал NBC News сообщил, что одним из участников встречи сына Трампа с Весельницкой был проживающий в США бывший сотрудник советских спецслужб, которого подозревают власти в поддержании связей со спецслужбами России.

Имени сопровождавшего Весельницкую мужчины NBC News не назвал, однако в сообщении подчеркивалось, что факт его присутствия на встрече с сыном Трампа должен заинтересовать членов конгресса, ведущих расследование по вопросу о вмешательстве российских спецслужб в процесс проведения выборов президента США и спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ахметшин, давно эмигрировавший в США, ранее отрицал связи со спецслужбами современной России. «То, что я родился в России, еще не значит, что я агент Кремля», — заявил он в ноябре 2016 года изданию Politico.