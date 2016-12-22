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Глава фонда прямых инвестиций войдет в совет директоров «Транснефти»
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Глава фонда прямых инвестиций войдет в совет директоров «Транснефти»
Бизнес, 17:20
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Глава фонда прямых инвестиций войдет в совет директоров «Транснефти»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев войдет в состав совета директоров компании «Транснефть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

​Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к РФПИ. Представитель фонда от комментариев отказался. В «Транснефти» также комментировать эту информацию не стали, пишет ТАСС.

Как уточнил собеседник агентства, кандидатура Дмитриева «прошла все принципиальные согласования». По мнению источника агентства, опыт менеджмента и инвесторов «создают очень хорошую базу для развития компании, для роста капитализации и дивидендных выплат».

Кирилл Дмитриев является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций с 2011 года. ​Он был назначен указом президента Владимира Путина одним из пяти членов Делового Совета БРИКС и одним из трех членов Делового консультативного совета АТЭС. Он также был избран вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей.

Дмитриев также входит в советы директоров компаний РЖД, «Ростелеком», «Газпромбанк» и «Мать и Дитя». 

В конце мая глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что в список кандидатов совета директоров компании не вошли специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде Артур Чилингаров и бывший первый вице-президент «Газпромбанка» Михаил Гришанков, пишет ТАСС. Токарев пояснил, что они не вошли в список из-за смены работы. Он отмечал, что Чилингарова избрали в парламент, а Гришанков перешел на работу в Каспийский трубопроводный консорциум. Он добавил, их в совете директоров заменят другие кандидаты. 

Как отмечает агентство со ссылкой на источники, предполагалось, что ​их места должны были занять бывший глава «Башнефти» Александр Корсик и президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Теги: РФПИ , "Транснефть" , Кирилл Дмитриев
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