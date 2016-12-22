В Москве назвали самую быструю дорогу

Самой быстрой магистралью в Москве оказался Кутузовский проспект, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

На Кутузовском проспекте, самой быстрой московской магистрали, средняя скорость движения составляет 63 км/ч. Самым медленным стало Щелковское шоссе — 35 км/ч. Средняя скорость автомобильного движения по Москве, согласно данным ЦОДД, составляет 53 км/ч.

В ЦОДД сообщили, что ежедневно на улицах города находится около 3,6 млн машин. Самым загруженным месяцем в году является апрель, самым свободным — январь. Самый загруженный день был 18 мая — тогда на дорогах было зафиксировано 3,8 млн автомобилей.

Ранее ЦОДД сообщил, что благодаря уменьшению числа полос на Садовом кольце количество ДТП уменьшилось, так как автомобили реже перестраиваются. О намерении сузить Садовое кольцо московские власти заявили в 2014 году. Количество полос собирались уменьшить до трех-четырех, на освободившемся месте планировалось устроить парковку.

​