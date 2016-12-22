СК проверит задолжавший работникам более 70 млн руб. вуз Мурманска

Следственный комитет России по Мурманской области начал проверку по факту сообщений о задержке зарплаты сотрудникам Мурманского государственного технического университета (МГТУ). Сообщение размещено на сайте ведомства.

«Поводом для организации процессуальной проверки послужила выявленная в ходе мониторинга СМИ публикация в одном из интернет-изданий», — сообщили в СКР.

В ходе проверки следователи установят точную сумму задолженности по заработной плате и дадут правовую оценку действиям должностных лиц университета, которые нарушили трудовые права сотрудников МГТУ.

О том, что сотрудники МГТУ перестали получать зарплату, сообщало накануне информационное агентство Regnum. По данным агентства, это связано с тем, что вуз сменил учредителя с Федерального агентства по рыболовству на Министерство образования и науки Российской Федерации. Смена подчинения вуза официально произошла 29 июня — МГТУ объединили с другим крупным вузом региона — Арктическим университетом.

На базе этого объединенного университета планируется создать «опорный региональный вуз», сообщали замминистра образования и науки Мурманской области Татьяна Панькова и ректор Мурманского государственного арктического университета (МАГУ) Андрей Сергеев.

По словам источника агентства «Интерфакс» в МГТУ, чуть более тысячи сотрудников вуза не получают зарплаты с мая 2017 года, в том числе преподаватели и профессора учебного заведения.

«Университет недополучил около 70 млн рублей (...) Речь идет о зарплатах и отпускных, а преподаватели, понятно, могут пойти в отпуск только летом», — сообщил собеседник агентства.