В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве военного

В Володарском районе Нижегородской области «по горячим следам» задержан подозреваемый в убийстве местный житель. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 14 июня 47-летний местный житель в ходе ссоры выстрелил из револьвера в живот 39-летнего военнослужащего в помещении кафе мини-гостиницы. Инцидент произошел в поселке Мулино Володарского района Нижегородской области. В результате ранения мужчина скончался на месте. Следствие возбудило по факту убийства уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По предварительным данным, подозреваемый не имел права на ношение огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что 11 июля в Ростовской области бывший полицейский расстрелял машину с бывшей женой и тестем. Женщина в результате ранений скончалась, тесть направлен в больницу.