Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,79 59,09 EUR Нал. 68,47 67,58 USD Бирж. 59,22 -0,60 EUR Бирж. 67,84 -0,35 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,15 +0,01 ММВБ 1957,73 -0,11% РТС 1041,49 +1,13% Brent 48,95 +1,20% DJIA 21568,42 +0,07% Nasdaq 6284,62 +0,16% FTSE 7391,10 -0,30%
В Саратове засыпали заполненные гипсовыми котами дорожные ямы
Лента новостей
Рособрнадзор лишил аккредитации институт телевидения и радиовещания 17:18, Общество СК начал проверку задолжавшего работникам более 70 млн вуза Мурманска 17:15, Общество Бывший агент спецслужб СССР подтвердил участие во встрече с сыном Трампа 17:14, Политика В Индонезии заблокировали веб-версию Telegram 17:10, Политика При нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины 17:05, Общество Российские теннисистки вышли в финал Уимблдона 17:05, Спорт «Дикси» выкупит 10% собственных акций с биржи 16:56, Бизнес В Совфеде объяснили квалификацией разницу в зарплате сенаторов и учителей 16:50, Политика Последнее слово в вопросе утверждения главы РАН оставили за президентом 16:48, Общество Братья Ананьевы решили продать «самое уродливое» здание в центре Москвы 16:41, Бизнес СБУ заявила о задержании в Киеве «агента российских спецслужб» 16:37, Политика В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве военного 16:33, Общество В Сбербанке рассказали о вбросах фальшивых купюр в банкоматы 16:30, Финансы Школьник из России стал победителем Международной олимпиады по химии 16:07, Общество После стрельбы на Храмовой горе задержали муфтия Иерусалима 16:05, Общество В Саратове засыпали заполненные гипсовыми котами дорожные ямы 15:57, Общество Штаб Навального в Казани потребовал 50 тыс. руб. за моральный ущерб 15:51, Политика В Крыму осудили бизнесменов за попытку дать взятку руководству «Артека» 15:43, Общество Бывшего украинского министра обвинили в хищении $12 млрд 15:39, Финансы Власти Москвы ожидают снижения числа ДТП после сужения Садового кольца 15:38, Общество Минобороны опубликовало архивные документы о грузино-осетинском конфликте 15:32, Общество Госдума решила не распространять курортный сбор на частный сектор 15:29, Экономика По делу о ДТП с «пьяным» мальчиком проведут новую экспертизу 15:20, Общество Песков рассказал о подарке Путина на свадьбу Овечкину 15:15, Общество NBC узнал о бывшем агенте спецслужб СССР на встрече с сыном Трампа 15:05, Политика Сотрудники полиции обыскали штаб Навального в Кемерово 15:04, Политика В Индии представили самый дешевый минивэн в мире 14:58, Авто Рынок и privacy: как не ошибиться при регулировании больших данных 14:56, Мнение
В Саратове засыпали заполненные гипсовыми котами дорожные ямы
Общество, 15:57
0
В Саратове засыпали заполненные гипсовыми котами дорожные ямы

Власти Саратова засыпали песком ямы на дорогах, в которых накануне, 13 июля, были обнаружены гипсовые фигуры котов. Об этом сообщает местный портал «Версия Саратов». По данным портала, неизвестно, кто именно засыпал ямы котами. Отмечается, что часть из них была в упаковках.

Фото: страница Бориса Яновського «ВКонтакте»

По данным издания, ямы на дороге были засыпаны песком у дома, расположенного по адресу: Техническая улица, 16в. По словам местных жителей, «асфальт ремонтируют подобным образом не впервые».

Фото: страница Типичный Саратов «ВКонтакте»

Местные власти полагают, что фигурки котов в ямы засыпали местные жители, передает ТАСС слова главы пресс-службы городской администрации Владимира Моисеенко. Он заявил, что «все ямы на данном участке заасфальтировали».

В администрации подчеркнули, что ямы не были расположены на тротуаре или на проезжей части.

Фото: страница Типичный Саратов «ВКонтакте»

Теги: Саратов , ямы на дорогах
Главное
При нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины Общество
Материалы по теме
Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье Общество
СК начал проверку сообщений о засыпке ямы в Омске обломками мемориала Общество
В Магаданской области из-за разрушения дороги в порт ввели режим ЧС Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку