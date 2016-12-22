В Саратове засыпали заполненные гипсовыми котами дорожные ямы

Власти Саратова засыпали песком ямы на дорогах, в которых накануне, 13 июля, были обнаружены гипсовые фигуры котов. Об этом сообщает местный портал «Версия Саратов». По данным портала, неизвестно, кто именно засыпал ямы котами. Отмечается, что часть из них была в упаковках.

Фото: страница Бориса Яновського «ВКонтакте»

По данным издания, ямы на дороге были засыпаны песком у дома, расположенного по адресу: Техническая улица, 16в. По словам местных жителей, «асфальт ремонтируют подобным образом не впервые».

Фото: страница Типичный Саратов «ВКонтакте»

Местные власти полагают, что фигурки котов в ямы засыпали местные жители, передает ТАСС слова главы пресс-службы городской администрации Владимира Моисеенко. Он заявил, что «все ямы на данном участке заасфальтировали».

В администрации подчеркнули, что ямы не были расположены на тротуаре или на проезжей части.