После стрельбы на Храмовой горе задержали муфтия Иерусалима

В Израиле полицейские в рамках расследования нападения на правоохранителей на Храмовой горе задержали муфтия Иерусалима шейха Мухаммада Хусейна, сообщает Ynet.

Помимо Хусейна был задержан Икрима Сабри, занимавший пост верховного муфтия с 1994 по 2006 год.

Утром 14 июля в Иерусалиме три человека, вооруженные двумя винтовками и пистолетом, открыли огонь по патрульным у Львиных ворот Старого города. При нападении пострадали трое правоохранителей, двое из них скончались в больнице от полученных ранений.

Преступники попытались скрыться на территории мечетей Храмовой горы, но их застрелили полицейские.

После нападения полиция закрыла доступ к мечетям Храмовой горы и собирается провести там обыски. Пятничная молитва отменена.​