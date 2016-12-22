Школьник из России стал победителем Международной олимпиады по химии

Российский школьник стал абсолютным победителем 49-й Международной олимпиады по химии, которая прошла в городе Накхон Патхом в Таиланде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки России.
«Первый результат и абсолютная победа у А.А.Жигалина — ученика Пироговской школы города Москвы, который стал лучшим химиком мира (золото)», — уточнили в ведомстве.
Согласно сообщению, команда российских школьников в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали. Золотую медаль также получил школьник из Казани Котляров Р., а серебряные — Жигилева Е. из Тюмени и школьник из Москвы Козлов К., говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что руководили подготовкой сборной к олимпиаде декан химического факультета МГУ имени Ломоносова Валерий Лунин и доцент университета Илья Глебов, который ранее также участвовал в международной олимпиаде и выиграл золото. В настоящее время Глебов является преподавателем химического факультета МГУ.
Министр образования и науки Ольга Васильева поздравила российскую сборную с победой. «Каждый наш участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы», — подчеркнула она.
Олимпиада проходила с 6 по 14 июля, в соревновании приняли участие представители 76 стран.