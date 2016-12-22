В Израиле рассказали о росте турпотока из России на 24%

Глава фонда прямых инвестиций войдет в совет директоров «Транснефти»

Рособрнадзор лишил аккредитации институт телевидения и радиовещания

СК начал проверку задолжавшего работникам более 70 млн вуза Мурманска

Бывший агент спецслужб СССР подтвердил участие во встрече с сыном Трампа

В Индонезии заблокировали веб-версию Telegram

При нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины

Российские теннисистки вышли в финал Уимблдона

«Дикси» выкупит 10% собственных акций с биржи

В Совфеде объяснили квалификацией разницу в зарплате сенаторов и учителей

Последнее слово в вопросе утверждения главы РАН оставили за президентом

Братья Ананьевы решили продать «самое уродливое» здание в центре Москвы

СБУ заявила о задержании в Киеве «агента российских спецслужб»

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве военного

В Сбербанке рассказали о вбросах фальшивых купюр в банкоматы

Школьник из России стал победителем Международной олимпиады по химии

После стрельбы на Храмовой горе задержали муфтия Иерусалима

В Саратове засыпали заполненные гипсовыми котами дорожные ямы

Штаб Навального в Казани потребовал 50 тыс. руб. за моральный ущерб

В Крыму осудили бизнесменов за попытку дать взятку руководству «Артека»

Бывшего украинского министра обвинили в хищении $12 млрд

Власти Москвы ожидают снижения числа ДТП после сужения Садового кольца

Минобороны опубликовало архивные документы о грузино-осетинском конфликте

Госдума решила не распространять курортный сбор на частный сектор

По делу о ДТП с «пьяным» мальчиком проведут новую экспертизу

Песков рассказал о подарке Путина на свадьбу Овечкину

NBC узнал о бывшем агенте спецслужб СССР на встрече с сыном Трампа

Сотрудники полиции обыскали штаб Навального в Кемерово

В Индии представили самый дешевый минивэн в мире

Рынок и privacy: как не ошибиться при регулировании больших данных