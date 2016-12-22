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Власти Москвы ожидают снижения числа ДТП после сужения Садового кольца
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Власти Москвы ожидают снижения числа ДТП после сужения Садового кольца
Общество, 15:38
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Власти Москвы ожидают снижения числа ДТП после сужения Садового кольца

Уменьшение числа полос на Садовом кольце должно привести к сокращению числа ДТП, заявил глава Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев. По его словам, сужение кольца позволит исключить «конфликтные» точки.

«То есть если под мостом было три полосы, а туда приезжало шесть, в этом нет ничего хорошего. Собственно, в этом месте образовывалась пробка», — пояснил Юрьев (цитата по «РИА Новости»).

Он также отметил, что в результате сокращения числа полос водители станут реже перестраиваться из одной полосы в другую, что также ведет с заторам.

«Дорога станет более «линейной». Мы считаем, что мы получим позитивный эффект по аварийности, то есть аварийность снизится», — сказал Юрьев.

В 2014 году замглавы ЦОДД Александр Поляков заявил, что число полос на Садовом кольце будет сокращено.

«В целом же всё внутреннее Садовое кольцо ждут серьезные изменения ― количество полос на всей трассе сведут к трем-четырем. На тех участках, где сейчас пять-семь полос, на освободившемся месте организуем парковку», — пояснил тогда Поляков.
 

Теги: Москва , ЦОДД , Садовое кольцо
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