В Крыму осудили бизнесменов за попытку дать взятку руководству «Артека»

Ялтинский городской суд Крыма осудил двух бизнесменов на четыре года лишения свободы за попытку дать взятку в 1 млн руб. руководству детского лагеря «Артек». Об этом говорится в пресс-релизе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, передает «Интерфакс».

Кроме того, суд оштрафовал бизнесменов на сумму в размере 5 млн руб. каждого.

По информации ведомства, коммерческий директор компании «ЭКО-23» и генеральный директор фирмы «Аналитическая лаборатория Кубани» предложили руководству лагеря «за денежное вознаграждение подписать фиктивные документы о выполнении ими всех условий государственного контракта по разработке природоохранной документации». Спецслужбы задержали бизнесменов во время передачи денег, отмечается в сообщении.

По факту дачи взятки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.