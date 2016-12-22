Песков рассказал о подарке Путина на свадьбу Овечкину

Президент России Владимир Путин подарил хоккеисту Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской ​на свадьбу чайный сервиз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Российский хоккеист и капитан американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская отметили свадьбу в «Барвиха Luxury Village». Расписались Овечкин и Шубская 28 августа 2016 года.

Танец Дворковича на свадьбе Овечкина Видео: Super

На свадьбе присутствовали артисты и государственные деятели, в том числе зампредседателя правительства России Аркадий Дворкович, победивший в танцевальном конкурсе.

Александр Овечкин — профессиональный российский хоккеист, капитан и нападающий в американском клубе Washington Capitals. Овечкин начинал спортивную карьеру с хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году спортсмен дебютировал в НХЛ за Washington Capitals, в составе которого играет до сих пор.