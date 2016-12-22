Сотрудники полиции обыскали штаб Навального в Кемерово

Сотрудники полиции обыскивают и пытаются найти «экстремистские материалы» в предвыборном штабе основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и политика Алексея Навального в Кемерово. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter руководитель штаба Олег Снов.

«А сегодня они пришли за Кузбассом...» — говорится в сообщении.

Помощник координатора кемеровского штаба Ксения Пахомова заявила агентству «Интерфакс», что в полицию позвонили и сообщили, что в штабе могут храниться экстремистские материалы.

Навальный на своей странице в Twitter опубликовал фотографию волонтеров кемеровского штаба, снабдив ее подписью: «На фото экстремисты из кемеровского штаба кампании. У них сейчас обыск».

В блоге «Команда Навального. Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что оперативники изымают агитационные листовки и газеты, которые штаб получил 14 июля.

С начала июля полиция провела обыски в нескольких штабах Навального, среди которых был штаб в Хабаровске (11 июля), штабы в Екатеринбурге и Казани (обыски прошли 7 июля) и ряде других городов России. Московский штаб сотрудники полиции обыскали 6 июля.

Региональные штабы Навального провели 8 июля всероссийскую акцию «Большой субботник», в ходе которой распространяли газеты, листовки и другие агитационные материалы. В этот день штаб в Москве сообщил о задержании 40 его волонтеров.