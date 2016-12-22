Борис Машковцев назначен директором киностудии «Союзмультфильм», говорится в сообщении, попавшем в распоряжение РБК.

Как говорится в сообщении, Борис Машковцев прошел «все этапы официального конкурса, организованного Министерством культуры», и утвержден в должности директора «Союзмультфильма». Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что горда тем, что «дорогу с нами готовы разделить такие [как Борис Машковцев] опытные профессионалы своего дела».

В апреле 2016 года исполняющим обязанности директора «Союзмультфильма» назначен Глеб Давыдов, сменивший на этом посту Андрея Добрунова, руководившего киностудией с 2014 года по 2016 год. В ноябре 2016 года Минкультуры объявило о конкурсе на место директора «Союзмультфильма», однако затем отложило его проведение. В апреле 2017 года и.о. главы «Союзмультфильма» стал Борис Машковцев.

Борис Машковцев (Фото: со страницы Бориса Машковцева в Facebook)

Борис Машковцев закончил ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. С 1987 года он работает в анимации — в студии «Пилот», был членом худсовета проекта «Гора самоцветов», автор шести мультипликационных фильмов, лауреат и призер российских и международных фестивалей и премий. С 2013 года по 2016 год Машковцев работал художественным руководителем «Союзмультфильма».

В 2011 году режиссеры Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Леонид Шварцман и Эдуард Назаров обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить 200–300 млн руб. господдержки. Путин поручил снять с «Союзмультфильма» задолженность в размере в размере 12 млн руб. В августе 2014 года правительство России включило «Союзмультфильм» в список предприятий, подлежащих приватизации. В мае 2017 года Путин пообещал оказать финансовую поддержку созданию анимационных фильмов, в частности, «Союзмультфильму», размере до 500 млн руб.