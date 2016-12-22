Бывшего украинского министра обвинили в хищении $12 млрд

Бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко вывел в офшоры $12 млрд и легализовал их через покупку недвижимости и бизнеса. Генпрокуратура Украины заявила о наличии доказательств вины экс-министра

Александр Клименко (Фото: Александр Косарев / ИнА «Украинское фото»)

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) располагает доказательствами того, что экс-министр доходов и сборов Александр Клименко виновен в незаконном выводе в офшоры и легализации $12 млрд, об этом заявил глава ведомства Анатолий Матиос, сообщает агентство УНН.



«96 млрд грн было отмыто, это установлено доказательствами. Сумма большая, но мы пока работаем, 96 млрд грн — это $12 млрд», — заявил он.



Эти деньги через восемь основных налоговых площадок были фактически похищены и выведены из государственного бюджета в виде налогов, не поступивших в казну, пояснил глава ГПУ. Затем, по его словам, они были выведены в офшорные юрисдикции и легализованы «путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине».



По словам Матиоса, бизнес, который был куплен за украденные средства, правоохранители «прикрыли».

«Украв $12 млрд из бюджета Украины, Клименко, таким образом, украл у каждого украинца», — добавил военный прокурор. По его словам, в среднем Клименко украл у каждого украинца $300 (по курсу 8 грн за доллар).



Ранее сегодня Матиос рассказал, что обыски в редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве связаны с делом экс-президента Украины Виктора Януковича и Александра Клименко.



По словам Матиоса, всего за день по делу прошли обыски в 183 помещениях, принадлежащих Клименко — среди них и офисное здание «Гулливер», где находится редакция «Вестей».



После смены власти на Украине в 2014 году и отстранения Януковича от управления страной в отношении Клименко было возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Помимо легализации незаконно выведенных средств, правоохранители обвинили Клименко в причастности к ОПГ, которая совершила преступления против госсобственности.