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Здание ЦК комсомола на Маросейке признали объектом культурного наследия
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Здание ЦК комсомола на Маросейке признали объектом культурного наследия
Общество, 14:22
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Здание ЦК комсомола на Маросейке признали объектом культурного наследия

Мосгорнаследие внесло здание на Маросейке (д. 3/13, стр. 1), в котором раньше располагался Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ), в единый госреестр объектов культурного наследия, сообщается на сайте ведомства.

Дом был построен по проекту архитектора Владимира Цветаева в конце 1920-х годов на базе фундамента и стен корпусов подворья Николо-Угрешского монастыря. Планировалось, что в нем разместится «Птиводсоюз».

«Композиционной основой здания является скругленный угол на пересечении Маросейки и Лубянского проезда, а также световые окна во всю высоту здания и колонны первого этажа, характерные для рациональной эстетики конструктивизма», — отметил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов. По его словам, это здание имеет важное градообразующее значение.

В 1737 году на месте этого дома находилось подворье Николо-Угрешского монастыря, состоящее из двух двухэтажных каменных зданий. В одном были часовня и гостиница для священнослужителей, в другом — трактир и харчевня. В 1870-х на их месте построили новые дома. Исторические границы домовладения полностью сформировались только в начале XX века. Позднее в 1929 году на фундаменте и стенах старого подворья было выстроено 4-5 этажное здание Птицеводсоюза, ставшее ярким примером конструктивизма.

В 1930-х годах в здании размещались различные организации, в том числе «Свиноводсоюз» и «Инкубатороптицецентр». С 1935 по 1938 год там находился Наркомфин, с 1939 года — ЦК ВЛКСМ, а с 1992 года — Российский союз молодёжи.

Теги: Москва , Мосгорнаследие
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