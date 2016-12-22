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В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс.
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В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс.
Общество, 14:25
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В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс.

Посетительница галереи 14th Factory в Лос-Анджелесе, пытаясь сделать селфи с одним из постаментов в зале, разбила экспонаты — ювелирные короны — на сумму $200 тыс. Об этом сообщает портал Life Leak со ссылкой на видео инцидента.

На кадрах видно, как девушка, приседая на корточки перед стоящими в ряду экспонатами, на которых размещены объекты инсталляции, не удержав равновесие, упала на один из них, который, по цепочке, захватил стоящие за ним другие объекты.

Согласно информации администрации галереи, повредились три объекта из серии Hypercainе, которые представляют собой короны различных цветов и форм, символизирующие, что «самый сильный для человека наркотик — власть». По данным пресс-службы галереи, сообщение которой опубликовано в Twitter, серия названа в честь электронного танцевального трека «Hypercaine» DJ Fresh.

Теги: США , селфи , Лос-Анджелес , галерея , экспонаты
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