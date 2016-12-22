В Петербурге за обналичивание 170 млн руб. задержан театральный продюсер

В Санкт-Петербурге задержали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщает агентство «Интерфакс», один из них — продюсер Владимир Смолкин.

Источник агентства сообщил, что участники группы подозреваются в том, что в 2013–2016 годах обналичили более 170 млн руб. для юридических лиц через подконтрольные фирмы. В сложности доход подозреваемых составил более 11,5 млн руб.

В Продюсерском центре Владимира Смолкина в беседе с РБК отказались комментировать информацию о задержании Владимира Смолкина. «Без комментариев», — заявила РБК сотрудница продюсерского центра Екатерина Ларионова.

Владимир Смолкин — сын актера Бориса Смолкина, сыгравшего в том числе роль дворецкого в телесериале «Моя прекрасная няня». Он является генеральным директором «Продюсерского центра Владимира Борисовича Смолкина», который занимается гастролями театров, организацией выступления различных музыкальных групп, а также шоу Comedy Woman.