В редакции медиахолдинга «Вести» прошли обыски по делу Януковича

На Украине работа редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве заблокирована из-за обысков государственных силовых структур, об этом говорится на сайте издания.
«В редакцию медиахолдинга «Вести» нагрянули с обыском государственные силовые службы. В настоящий момент работа редакционного офиса заблокирована», — говорится в сообщении.
В издании отмечают, что в редакцию газеты, сайта и радио пришли представители Национальной полиции и военной прокуратуры. Недалеко от офисного центра «Гулливер» был замечен главный военный прокурор Анатолий Матиос, говорится в сообщении «Вестей».
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подтвердил обыски в здании, где находится редакция «Вестей», пояснения к происходящему он опубликовал на своей странице в Facebook. Однако он заявил, что эти действия никак не повлияли на работу журналистов издания.
«Главная военная прокуратура совместно с департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением «Корд» проводит «вторую волну» реализации в деле преступной организации Януковича-Клименко», — написал главный военный прокурор.
По его словам, обыски проводятся в 183 помещениях, которые принадлежат экс-министру Александру Клименко. В том числе в офисном центре «Гулливер» в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи, пояснил Матиос.
В сентябре 2014 года в редакцию газеты «Вести» с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщало издание «Корреспондент.net». Как тогда заявил главный редактор издания Игорь Гужва, это произошло через два дня, после того как в газете вышел материал о том, что дочь главы СБУ Валентина Наливайченко живет в США и снимает жилье в престижном районе Нью-Йорка.
По этим же данным, за несколько месяцев до этого в результате предыдущего обыска в редакции «Вестей» были найдены 2 млн гривен наличными. Тогда правоохранители объяснили обыски досудебным следствием из-за подозрений в фиктивном предпринимательстве и отмывании доходов, полученных преступным путем.
Предприниматель и бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко работал в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче. После смены власти и отстранения Януковича от управления страной в отношении Клименко было возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Правоохранители обвинили Клименко в том, что он имеет отношение к ОПГ, совершившей преступления против госсобственности. По версии СБУ, общая сумма нанесенного им ущерба Украине составляет около $120 млн. С апреля 2014 года Клименко скрывается от украинских властей за пределами страны.