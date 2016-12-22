В редакции медиахолдинга «Вести» прошли обыски по делу Януковича

На Украине работа редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве заблокирована из-за обысков государственных силовых структур, об этом говорится на сайте издания.



«В редакцию медиахолдинга «Вести» нагрянули с обыском государственные силовые службы. В настоящий момент работа редакционного офиса заблокирована», — говорится в сообщении.



В издании отмечают, что в редакцию газеты, сайта и радио пришли представители Национальной полиции и военной прокуратуры. Недалеко от офисного центра «Гулливер» был замечен главный военный прокурор Анатолий Матиос, говорится в сообщении «Вестей».



Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подтвердил обыски в здании, где находится редакция «Вестей», пояснения к происходящему он опубликовал на своей странице в Facebook. Однако он заявил, что эти действия никак не повлияли на работу журналистов издания.





«Главная военная прокуратура совместно с департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением «Корд» проводит «вторую волну» реализации в деле преступной организации Януковича-Клименко», — написал главный военный прокурор.По его словам, обыски проводятся в 183 помещениях, которые принадлежат экс-министру Александру Клименко. В том числе в офисном центре «Гулливер» в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи, пояснил Матиос.