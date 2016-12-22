Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона с национальным праздником Франции — днем взятия Бастилии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он отметил «глубоко уходящие корнями в прошлое» российско-французские связи и напомнил о совместно открытой президентами обеих стран выставке в Версальском дворце, которая посвящена 300-летию визита императора Петра I во Францию.

«Подобные исторические события красноречиво свидетельствуют об особом характере отношений между нашими странами, об уважении и симпатии наших народов друг к другу», — отметил Путин.

Первая встреча Путина и Макрона состоялась 29 мая в Версале и продлилась 2 часа 50 минут. Поводом для визита российского президента во Францию стало открытие там выставки, посвященной Петру I и 300-летию установления дипломатических отношений между Францией и Россией. Президент России посетил Париж по приглашению французской стороны. Это стало его первой поездкой во Францию за полтора года. Лидеры двух стран положительно оценили свою первую встречу, в ходе которой обсуждали украинский кризис и вооруженный конфликт в Сирии.