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Жириновский призвал создать в России «Индийский флот»
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Жириновский призвал создать в России «Индийский флот»
Политика, 12:08
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Жириновский призвал создать в России «Индийский флот»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не ограничиваться военной базой в Сирии и создать военные базы России везде, где существуют базы США.

«Нам мало базы в Сирии. Нам нужна база в Персидском заливе, а это означает уже Индийский океан. Флот должен там стоять. Его можно назвать «Индийский флот», — заявил Жириновский, выступая в пятницу на заседании Госдумы.

По словам главы ЛДПР, России необходимо создавать военные базы в других странах, «например, в Иране», для того, чтобы «идти на равных с американцами».

На пленарном заседании в пятницу Госдума ратифицировала протокол о размещении в Сирии авиагруппы ВКС России. «На подходе», по словам председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, ратификация соглашения о расширении возможностей морской базы в сирийском Тартусе.

Теги: Индийский океан , Владимир Жириновский
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