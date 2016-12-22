В здании института РАН на Ленинском проспекте произошел пожар

В здании Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина (ИФХЕ) РАН на юго-западе столицы произошел пожар, говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в 10:49. Пожар возник на третьем этаже шестиэтажного учебного здания на Ленинском проспекте, дом 31, корпус 4.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. Менеджер ресторана «Южный», расположенного напротив института РАН, Татьяна сообщила РБК, что около здания находились три пожарных расчета. «Около здания стоят три пожарных машины, но самого дыма или пожара не видно», — сказала она.

В 11:36 возгорание удалось ликвидировать, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Площадь пожара составила около 20 кв. м. Со слов администрации объекта, все люди были эвакуированы», — сообщил представитель ведомства, добавив, что сведений о пострадавших не поступало.