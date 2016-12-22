Госдума разрешила шоферам из Киргизии работать по национальным правам

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий гражданам Киргизии и других стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории России на основании национальных прав, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Соответствующие изменения будут внесены в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс России об административных правонарушениях.

По новому закону, граждане государств, где русский язык закреплен как официальный, в том числе граждане Киргизии, теперь смогут осуществлять на территории России «предпринимательскую и трудовую деятельность, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами», используя национальные или международные водительские удостоверения.

Ранее, 5 июля, Госдума направила сообщение президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу признать в России национальные водительские права Киргизии. Позднее в тот же день пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин поддержал эту идею, «с учетом того, что русский язык по Конституции Киргизии является вторым государственным языком в этой республике».

В России с 1 июня 2017 года шоферам, не имеющим российских прав, запретили управлять грузовиками, такси и автобусами без наличия российских водительских прав. Влияние закона распространяется, в том числе, на граждан Киргизии.