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В Совфеде назвали «шантажом» условия США по возврату дипсобственности
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В Совфеде назвали «шантажом» условия США по возврату дипсобственности
Политика, 12:28
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В Совфеде назвали «шантажом» условия США по возврату дипсобственности

Заявление представителя Белого дома об условиях возврата российской дипломатической собственности, которая находится на территории США, является «шантажом». Об этом заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы обо всем, о чем надо, по Сирии уже договорились. Никакого отношения это к нашей собственности не имеет. Равно как и к санкциям. Поэтому если они пытаются нас шантажировать этой собственностью, то они получат ответные меры», — рассказал сенатор.

Джабаров отметил, что США должны вернуть российскую собственность «без всяких предварительных условий». «Такое впечатление, что в руководстве Соединенных Штатов сидят одни бизнесмены», — добавил он.

Речь идет о заявлении, которое сделал в эфире телеканала CNN заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка. Власти США, по его словам, вернут России ее дипсобственность, только когда увидят стремление Кремля сохранять режим прекращения огня в Сирии.

По словам Горки, администрация Дональда Трампа хочет «дать шанс взаимодействию и сотрудничеству» с Москвой, но Россия и США имеют «несколько тем, которые вызывают общее беспокойство». Он отметил, что «шанс» на то, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон «захочет» вернуть России доступ к двум объектам ее дипломатической собственности, может появиться, только после того как американская сторона увидит от российской «добросовестность» в плане «таких вопросов, как режим прекращения огня в Сирии».

Заместитель помощника президента США добавил, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном произойдет только после этого.

Россия лишилась доступа к своей дипсобственности в Нью-Йорке и Мэриленде после принятия в США очередных антироссийских санкций 29 декабря 2016 года. Власти США объяснили это «систематическим преследованием» своих дипломатов и возможным вмешательством Москвы в выборы президента США.

В МИД России заявили, что Вашингтон нарушил международное право. По словам российского министерства, США пошли на отчуждение «объектов дипломатических представительств России», являющихся госсобственностью Москвы и обладающих иммунитетом. По данным МИД России, нормализовать отношения России и США можно, «устранив целый ряд острых раздражителей», которые создала администрация бывшего президента США Барака Обамы.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия отреагирует на изъятие своей дипсобственности, если Вашингтон «не скорректирует» свои шаги. Издание The Washington Post сообщило 1 июня о планах администрации президента США вернуть России доступ к загородным дипрезиденциям.

Теги: Россия , США , Совет Федерации , Белый дом , Сирия , дипломаты , резиденции
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