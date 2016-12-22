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Дума ратифицировала протокол о размещении российской авиагруппы в Сирии
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Дума ратифицировала протокол о размещении российской авиагруппы в Сирии
Военная операция в Сирии, 12:05
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Дума ратифицировала протокол о размещении российской авиагруппы в Сирии

Госдума ратифицировала протокол к соглашению о размещении российской авиационной группы в Сирии от 26 августа 2015 года, сообщил корреспондент РБК.

Протокол, внесенный 6 июля на рассмотрение Думы президентом России Владимиром Путиным, регулирует вопросы, связанные с размещением российской авиагруппы, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирии, финансирования, и моменты, касающиеся обеспечения ее функционирования. Протокол также уточняет статус военнослужащих, входящих в состав российской авиагруппы, членов их семей и компетентных органов. ​

Замминистра обороны Николай Панков, представляя законопроект на заседании Думы, заявил, что реализация протокола не влечет дополнительных расходов федерального бюджета. По его словам, ежегодные расходы на эти цели составят около 20 млн руб. — эти деньги предусмотрены в бюджете Минобороны.

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Председатель международного комитета Думы Леонид Слуцкий отметил: «Учитывая сегодняшнюю ситуацию с террористическими группировками на территории Сирии, мы понимаем, что мы там надолго». «Мы что там на 49 лет?» — спросил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Слуцкий ответил, что «надолго не значит на 49 лет».

За ратификацию документа проголосовали 397 депутатов.

Авиабаза Хмеймим расположена на западе Сирии. На аэродроме базируется российская авиационная группа. Власти Сирии передали инфраструктуру базы России в бессрочное безвозмездное пользование согласно договору, подписанному в Дамаске 26 августа 2015 года. 7 октября 2016 года Госдума ратифицировала данное соглашение, «за» проголосовали все 446 депутатов. Протокол к соглашению был подписан в январе 2017 года в Дамаске.

Также Россией используется пункт материально-технического обслуживания (ПМТО) в сирийском порту Тартус. 20 января 2017 года было подписано соглашение о размещении российского флота в сирийском порту Тартус сроком на 49 лет, после чего Россия приступила к модернизации и расширению базы. Вопрос о ратификации соглашения о расширении технических возможностей ПМТО в Тартусе также «находится на подходе», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу думского комитета по обороне Владимира Шаманова.

Теги: Госдума , Сирия , ратификация , единая военная база в Сирии
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