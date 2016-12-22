На авиасалоне МАКС впервые покажут истребитель МиГ-35

Серийное производство истребителей МиГ-35 может начаться через два года, заявил журналистам генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации Илья Тарасенко. Первый раз самолет покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2017.

«На МАКС будем впервые публично выставлять наш самолет МиГ-35, мировая презентация которого прошла в январе. И будем проводить переговоры по его продвижению», — сказал Тарасенко (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в ближайшие несколько лет РСК планирует выйти на заключение контрактов на поставку МиГ-35 с российскими ВКС и иностранными партнерами.

Первые поставки МиГ-35 в ВКС запланированы на 2018 год. МиГ-35 — новейший российский многофункциональный истребитель поколения «4++», способный сопровождать от 10 до 30 целей и атаковать цели на поверхности земли и в море. Он также оснащен средствами поражения большой дальности, позволяющими атаковать цели без входа в зоны ПВО.