Гендиректор «Силовых машин» продолжил работу после допроса ФСБ

Генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов, ранее задержанный сотрудниками ФСБ, находится на своем рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности, сообщил РБК представитель компании.

Издание «Фонтанка» 13 июля сообщило, что сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Силовых машин». Источник, близкий к руководству компании, подтвердил эту информацию РБК, однако не уточнил, связано ли задержание со скандалом о поставках турбин в Крым.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что главу «Силовых машин» задержали по уголовному делу, открытому по факту разглашения гостайны. Как пояснил собеседник агентства, процессуального статуса по этому производству на данный момент у Филиппова «пока нет».

Гендиректор «Силовых машин» дал на допросе необходимые пояснения, после чего его отпустили, уточнил источник агентства «Интерфакс», добавив, что в рамках дела проводятся мероприятия «с рядом лиц».

Информация о задержании гендиректора Филиппова поступила на фоне сообщений о поставке в Крым четырех газовых турбин, произведенных совместным предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины» — «Сименс Технологии газовых турбин», в обход санкций.

По информации трех знакомых с проектом строительства электростанций источников Reuters, эти турбины предназначались для строительства двух электростанций в Краснодарском крае, однако в итоге их отправили на полуостров.

После появления информации о поставке турбин в Крым представители Siemens заявили, что соблюдали санкционный режим и отметили, что могут пересмотреть свой бизнес в России.

Siemens 11 июля подала иск в Московский арбитражный суд против компании «Технопромэкспорт», которая занималась закупкой турбин и их поставкой в Крым. Рассмотрение иска было отложено до 21 августа. В компании утверждают, что поставленные на полуостров турбины закупили на вторичном рынке, а затем модернизировали на российских заводах.