«Марафон Групп» Александра Винокурова создала спортивный субхолдинг

Инвестиционная группа «Марафон Групп», ​созданная выходцами из структур «Альфа-Групп» Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, создала новое подразделение «Марафон Спорт», куда войдут все спортивные активы группы. Об этом говорится в сообщении группы (есть в распоряжении РБК).

Под брендом планируется продвигать фитнес-клуб «Секция», тренировочный сервис IQ Sports и тульскую команду по велоспорту IQ Sports. «Секцию» Винокуров открыл в начале июня 2017 года вместе с сооснователем Indigo Capital Петром Жуковым, сыном первого зампреда Госдумы Александра Жукова. IQ Sports — это сервис по индивидуальной разработке тренировок в циклических видах спорт — триатлон, бег, велоспорт, плавание, беговые лыжи. Кроме того, вместе с администрацией Тульской области «Марафон Спорт» создает команду по велоспорту Marathon-Tula Cycling team, говорится в сообщении. «Мы выстраивали наши проекты так, чтобы предложить занятия и любителям, и профессионалам, с разным уровнем занятости, материальных и физических возможностей», — приводятся в сообщении слова Винокурова.

Спортивные проекты Винокурова выросли из его собственного хобби. Окончательное решение по поводу названия собственной инвестгруппы Винокуров принял, когда готовился к Лондонскому марафону-2017, рассказывал он РБК. «Марафон и бизнес — это похожие вещи, поскольку в обоих случаях важна подготовка, можешь рассчитывать только на свои силы и нужно играть вдолгую», — говорит бизнесмен.

Несмотря на кризисные явления в экономике рынок фитнес-услуг растет высокими темпами, следует из отчета «Рынок фитнес-услуг России 2017», подготовленного «РБК Исследования». По сравнению с 2015 годом он вырос на 8,3% и составил 110 млрд руб., а по итогам 2017 года увеличится еще на 11%, прогнозируют аналитики.

Созданный субхолдинг станет вторым в структуре инвестиционной группы. В первый, «Марафон Фарма», входят все принадлежащие бизнесменам активы на фармрынке — дистрибьюторская «СИА Групп», производственные ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и ЗАО «Биоком», управляющее аптечными сетями «Мега фарм» (бренды «Да здоров» и «А-Мега»), а также крупнейший производитель бытовых антисептических средств «Бентус лаборатории» (бренд Sanitelle).