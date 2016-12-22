Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,08 59,50 EUR Нал. 68,67 67,93 USD Бирж. 59,67 -0,16 EUR Бирж. 68,13 -0,06 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1962,72 +0,14% РТС 1036,20 +0,61% Brent 48,75 +0,79% DJIA 21553,09 +0,10% Nasdaq 6274,44 +0,21% FTSE 7390,06 -0,32%
«Марафон Групп» Александра Винокурова создала спортивный субхолдинг
Лента новостей
Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов с Мадагаскара 12:49, Экономика Захарова заявила о кибератаке на интернет-ресурсы МИДа 29 июня 12:44, Политика Как облегчить симптомы аллергии без лекарств 12:43, РБК и Philips Курбан Бердыев назвал причину срыва переговоров со «Спартаком» 12:31, Спорт В Совфеде назвали «шантажом» условия США по возврату дипсобственности 12:28, Политика Держать в форме: кто одевает олимпийские сборные зарубежных стран 12:27, Фотогалерея Госдума повысила планку долга для запрета на выезд за границу 12:24, Общество Петербург обогнал Москву по темпам роста цен на жилье 12:14, Недвижимость Дума сократила срок запрета занимать госпосты уклонистам от армии 12:12, Политика В здании института РАН на Ленинском проспекте произошел пожар 12:10, Общество Жириновский призвал создать в России «Индийский флот» 12:08, Политика Дума ратифицировала протокол о размещении российской авиагруппы в Сирии 12:05, Политика «Марафон Групп» Александра Винокурова создала спортивный субхолдинг 12:04, Бизнес Поправки о борьбе с недостоверными данными в соцсетях примут уже в июле 12:00, Политика Володин выступил «скорее против» закона о запрете мата в семье 12:00, Политика Во Франции арестовали имущество экс-главы Минфина Подмосковья на €120 млн 11:50, Общество Госдума разрешила шоферам из Киргизии работать по национальным правам 11:46, Политика СМИ сообщили о возможном изменении статьи в «деле главы «Силовых машин» 11:46, Общество Захарова сообщила об отказе США выдать визы российским дипломатам 11:41, Политика МВД возбудило второе в истории России уголовное дело на авиадебошира 11:36, Общество Против экс-министра сельского хозяйства Марий Эл возбудили уголовное дело 11:28, Политика Что заставляет бизнесмена заниматься природоохранной благотворительностью 11:25, Партнерский материал Россияне стали покупать больше мяса 11:17, Бизнес Гендиректор «Силовых машин» продолжил работу после допроса ФСБ 11:14, Политика После визита Путина у монастыря построят комплекс «Владимировский» 11:09, Общество Власти Узбекистана подтвердили гибель семи своих граждан в Колпино 11:05, Политика
«Марафон Групп» Александра Винокурова создала спортивный субхолдинг
Бизнес, 12:04
0
«Марафон Групп» Александра Винокурова создала спортивный субхолдинг

Инвестиционная группа «Марафон Групп», ​созданная выходцами из структур «Альфа-Групп» Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, создала новое подразделение «Марафон Спорт», куда войдут все спортивные активы группы. Об этом говорится в сообщении группы (есть в распоряжении РБК).

Под брендом планируется продвигать фитнес-клуб «Секция», тренировочный сервис IQ Sports и тульскую команду по велоспорту IQ Sports. «Секцию» Винокуров открыл в начале июня 2017 года вместе с сооснователем Indigo Capital Петром Жуковым, сыном первого зампреда Госдумы Александра Жукова. IQ Sports — это сервис по индивидуальной разработке тренировок в циклических видах спорт — триатлон, бег, велоспорт, плавание, беговые лыжи. Кроме того, вместе с администрацией Тульской области «Марафон Спорт» создает команду по велоспорту Marathon-Tula Cycling team, говорится в сообщении. «Мы выстраивали наши проекты так, чтобы предложить занятия и любителям, и профессионалам, с разным уровнем занятости, материальных и физических возможностей», — приводятся в сообщении слова Винокурова.

Спортивные проекты Винокурова выросли из его собственного хобби. Окончательное решение по поводу названия собственной инвестгруппы Винокуров принял, когда готовился к Лондонскому марафону-2017, рассказывал он РБК. «Марафон и бизнес — это похожие вещи, поскольку в обоих случаях важна подготовка, можешь рассчитывать только на свои силы и нужно играть вдолгую», — говорит бизнесмен.

Несмотря на кризисные явления в экономике рынок фитнес-услуг растет высокими темпами, следует из отчета «Рынок фитнес-услуг России 2017», подготовленного «РБК Исследования». По сравнению с 2015 годом он вырос на 8,3% и составил 110 млрд руб., а по итогам 2017 года увеличится еще на 11%, прогнозируют аналитики.

Созданный субхолдинг станет вторым в структуре инвестиционной группы. В первый, «Марафон Фарма», входят все принадлежащие бизнесменам активы на фармрынке — дистрибьюторская «СИА Групп», производственные ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и ЗАО «Биоком», управляющее аптечными сетями «Мега фарм» (бренды «Да здоров» и «А-Мега»), а также крупнейший производитель бытовых антисептических средств «Бентус лаборатории» (бренд Sanitelle).

Теги: Александр Винокуров , фитнес , «Марафон Групп»
Главное
Захарова сообщила об отказе США выдать визы российским дипломатам Политика
Материалы по теме
«Марафон Групп» инвестирует в производителя вакцин Бизнес
Экс-президент А1 Александр Винокуров основал собственную инвестгруппу Бизнес
Винокуров подтвердил подлинность предложения Ходорковского помочь «Дождю» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку