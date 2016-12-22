Власти Узбекистана подтвердили гибель семи своих граждан в Колпино

Посольство Узбекистана в Москве подтвердило гибель семи граждан своей страны при пожаре в ангаре в городе Колпино Ленинградской области 13 июля. Сотрудники внешнеполитического ведомства вылетели в Колпино для выяснения причин трагедии. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

Сотрудники МИД Узбекистана также направились к месту ЧП для выяснения причин и установления личностей жертв. На сайте министерства опубликован предварительный список погибших.

В сообщении говорится, что в России проведут судебно-медицинскую экспертизу обнаруженных после пожара тел.

Информацию о погибших, которые проживали в Киргизии в Янгиарыкском районе Хорезмской области, сообщит их родственникам территориальное подразделение МВД республики.

Речь идет о пожаре, который произошел накануне в производственном ангаре в Колпино, жертвами которого стали семь человек. Об этом писала «Фонтанка» со ссылкой на городское управление МЧС. Согласно данным пресс-службы спасательного ведомства, произошло возгорание «обстановки» в цельнометаллическом ангаре на площади 600 кв. м по адресу: Загородная улица, дом 6, где производили тротуарную плитку. Тела обнаружили при разборе завалов.

Предварительной причиной пожара источник «РИА Новости» в экстренных службах назвал короткое замыкание в электрооборудовании.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело по факту гибели людей при данном пожаре по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).