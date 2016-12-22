СК возбудил дело о запрещенных методах войны из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после артиллерийского обстрела украинскими военными гражданских объектов в Донецке 10 июля, говорится в сообщении на сайте СК.

По версии следствия, украинские военные снова нарушили соглашение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

Военнослужащие Украины и бойцы Нацгвардии около 23:00 в понедельник произвели прицельный артобстрел объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка, говорится в сообщении. В результате двое мирных жителей получили ранения. По данным СК, это мужчина 1954 года рождения и женщина 1967 года рождения.

Кроме того, были повреждены или разрушены несколько домов на улицах Зеленый гай и Галическая.

В ведомстве полагают, что мотивом этого преступления стала «политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования».

Ранее, 20 июля, СК возбудил дело по аналогичной статье в связи с артобстрелом украинскими военными гражданских объектов в селе Безымянное Донецкой области 9 мая. В результате, по данным ведомства, были повреждены два жилых дома и участки газопровода, никто из мирных жителей не пострадал.

В конце мая Следственный комитет возбудил три дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ из-за обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов в селах Коминтерново, Спартак и Петровском районе Донецка 18, 20 и 21 мая. Тогда из-за обстрелов четверо мирных жителей получили ранения.