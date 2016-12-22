Депутаты Верховной рады предложили начинать каждое заседание с молитвы
Политика, 09:43
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Депутаты Верховной рады предложили начинать каждое заседание с молитвы
В Верховную раду внесен законопроект с предложением начинать каждое пленарное заседание с чтения молитвы «Отче наш». Документ под номером 6722 зарегистрирован на сайте украинского парламента.
Авторами законопроекта стали несколько депутатов, среди которых бывший министр культуры Оксана Билозир, а также представители «Оппозиционного блока».Накануне Билозир сообщила, что по четвергам в Верховной раде проходят молитвенные завтраки, во время которых некоторые депутаты читают Евангелие.