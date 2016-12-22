Ракета «Союз» с рекордным числом спутников стартовала с Байконура

Депутаты Верховной рады предложили начинать каждое заседание с молитвы

Шведский производитель хлебцев купит петербургский «Ориент продактс»

Неизвестные ночью облили краской штаб Навального в Хабаровске

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В Иерусалиме в результате стрельбы у Храмовой горы ранены три человека

Мэрия Москвы решила создать телефонного оператора под программу реновации

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СМИ узнали о планах «Евроцемент груп» по застройке в Москве

В Барнауле из-за тумана не смогли приземлиться четыре самолета

Суд поместил под арест экс-президента Перу с его супругой

В Японии из-за дождей эвакуируют город с населением 74 тыс. человек

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В Белом доме назвали условия возвращения России ее дипсобственности

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Руководство Twitter рассказало о пользе от активности Трампа в соцсети

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Страховщики оценили ущерб от холодного лета для аграриев в 2,6 млрд руб.

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Трамп рассказал о работе над вторым соглашением о перемирии в Сирии

Трамп заявил о нежелании снимать санкции с России

СМИ сообщили об освобождении гендиректора «Силовых машин» после допроса

Филиал Промсвязьбанка на Кипре обвинили в мошенничестве