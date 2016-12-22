Шведский производитель хлебцев купит петербургский «Ориент продактс»
Бизнес, 09:33
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Шведский производитель хлебцев купит петербургский «Ориент продактс»
Шведская компания Lantmannen, которая производит хлебцы Finn Crisp, приобретет 100% петербургской «Ориент продактс», об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее ходатайство к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая публикует этот документ.
Как говорится в сообщении Lantmannen, покупателем «Ориент продактс» выступит подразделение Lantmannen Cerealia (выпускает муку, мюсли и хлебцы под брендами Regal, Sopps, Finn Crisp). Сделка по приобретению «Ориент продактс» должна завершиться к началу сентября, после того как документы пройдут все необходимые по закону процедуры в России.
«Российский рынок хлебцев — один из крупнейших в мире и самый быстрорастущий в Европе, популярность продукта в стране растет на фоне тренда на здоровое питание», — заявил генеральный директор Lantmannen Cerealia Кристер Закари, комментируя покупку компании.
«Ориент продактс» является производителей дрожжевых хлебцев «Круазетт» и «Щедрые». По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается издание, с 2011 года «Ориент продактс» на 35,5% принадлежит экс-гендиректору Ruric Management Леониду Полонскому, на 30% — крупнейшему акционеру группы «Благо» Аркадию Фосману, еще 9,5% и 15% соответственно принадлежат Роберту и Нонне Полонским.
Выручка Lantmannen по итогам 2016 года составила 37,2 млрд шведских крон (267,8 млрд руб.). Издание отмечает, что только в России выручка компании за последний год выросла на 10% и составила 2,36 млрд руб. (по курсу ЦБ на 13 июля).
Как говорится в сообщении Lantmannen, покупателем «Ориент продактс» выступит подразделение Lantmannen Cerealia (выпускает муку, мюсли и хлебцы под брендами Regal, Sopps, Finn Crisp). Сделка по приобретению «Ориент продактс» должна завершиться к началу сентября, после того как документы пройдут все необходимые по закону процедуры в России.
«Российский рынок хлебцев — один из крупнейших в мире и самый быстрорастущий в Европе, популярность продукта в стране растет на фоне тренда на здоровое питание», — заявил генеральный директор Lantmannen Cerealia Кристер Закари, комментируя покупку компании.
«Ориент продактс» является производителей дрожжевых хлебцев «Круазетт» и «Щедрые». По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается издание, с 2011 года «Ориент продактс» на 35,5% принадлежит экс-гендиректору Ruric Management Леониду Полонскому, на 30% — крупнейшему акционеру группы «Благо» Аркадию Фосману, еще 9,5% и 15% соответственно принадлежат Роберту и Нонне Полонским.
Выручка Lantmannen по итогам 2016 года составила 37,2 млрд шведских крон (267,8 млрд руб.). Издание отмечает, что только в России выручка компании за последний год выросла на 10% и составила 2,36 млрд руб. (по курсу ЦБ на 13 июля).