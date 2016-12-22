В Иерусалиме в результате стрельбы у Храмовой горы ранены три человека
Общество, 08:24
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В Иерусалиме в результате стрельбы у Храмовой горы ранены три человека
Три человека открыли огонь по полицейским в Иерусалиме. Атака произошла недалеко от Храмовой горы, которая считается священным местом как для мусульман, так и для иудеев, сообщает Jerusalem Post.
Нападение произошло рано утром в пятницу, 14 июля. В результате три человека получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.
Как сообщает Reuters со ссылкой на армейское радио Израиля, все нападавшие были убиты полицейским. Других подробностей нападения пока не приводится.