Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,26 59,73 EUR Нал. 68,84 68,16 USD Бирж. 59,82 -0,18 EUR Бирж. 68,18 -0,32 USD ЦБ. 60,18 -0,44 EUR ЦБ. 68,81 -0,64 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1959,91 +0,28% РТС 1029,89 +0,41% Brent 48,42 +0,10% DJIA 21553,09 +0,10% Nasdaq 6274,44 +0,21% FTSE 7413,44 -0,05%
Неизвестные ночью облили краской штаб Навального в Хабаровске
Лента новостей
Шведский производитель хлебцев купит петербургский «Ориент продактс» 09:33, Бизнес Неизвестные ночью облили краской штаб Навального в Хабаровске 08:44, Политика СМИ узнали о планах разрешить ВЭБу привлекать депозиты 08:35, Бизнес В Иерусалиме в результате стрельбы у Храмовой горы ранены три человека 08:24, Общество Мэрия Москвы решила создать телефонного оператора под программу реновации 08:00, Бизнес Исследование журнала РБК: все государственные театры в России убыточны 07:55, Бизнес СМИ узнали о планах «Евроцемент груп» по застройке в Москве 07:40, Бизнес В Барнауле из-за тумана не смогли приземлиться четыре самолета 07:03, Общество Суд поместил под арест экс-президента Перу с его супругой 06:39, Политика В Японии из-за дождей эвакуируют город с населением 74 тыс. человек 06:12, Общество СМИ узнали о возможном делегировании трех экс-губернаторов в Совфед 05:56, Политика МВД предложило наказывать приглашающую сторону за нарушения мигрантов 05:40, Общество Россия предупредила о новых ракетных запусках у берегов Сирии 04:42, Политика В Белом доме назвали условия возвращения России ее дипсобственности 04:39, Политика Минобороны сообщило о шести перехватах самолетов-разведчиков за неделю 04:18, Политика СМИ узнали о подорожании покупок в зарубежных интернет-магазинах на 18% 04:05, Бизнес Госдеп потребует от всех стран дополнительные данные о соискателях виз 03:58, Политика Руководство Twitter рассказало о пользе от активности Трампа в соцсети 03:28, Технологии и медиа Навальный рассказал о слежке спецслужб за членами его семьи 03:09, Политика Страховщики оценили ущерб от холодного лета для аграриев в 2,6 млрд руб. 02:51, Экономика Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Башара Асада 02:19, Политика Bloomberg узнал о согласии Турции купить у России С-400 за $2,5 млрд 02:12, Политика Кадыров счел «странным» приговор по делу об убийстве Немцова 01:52, Политика Сербский легионер объяснил причины ухода из ЦСКА 01:27, Спорт Трамп рассказал о работе над вторым соглашением о перемирии в Сирии 01:04, Политика Трамп заявил о нежелании снимать санкции с России 00:42, Политика СМИ сообщили об освобождении гендиректора «Силовых машин» после допроса 00:39, Политика Филиал Промсвязьбанка на Кипре обвинили в мошенничестве 00:18, Бизнес
Неизвестные ночью облили краской штаб Навального в Хабаровске
Политика, 08:44
0
Неизвестные ночью облили краской штаб Навального в Хабаровске

Минувшей ночью неизвестные напали на штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и политика Алексея Навального в Хабаровске. Они замазали окна краской, а в замочную скважину залили «супер клей», сообщает информационное агентство «Хабаров.today» со ссылкой на координатора штаба Алексея Ворсина.

По словам Ворсина, когда он пришел в офис, ему пришлось вызвать полицию, чтобы написать заявление.

По словам координатора, давление на штаб со стороны правоохранительных органов продолжается. Он рассказал информагентству, что накануне состоялся суд над волонтером штаба Виктором Лученко, который устроил одиночный пикет в прошлые выходные. В наказание суд назначил ему 30 часов обязательных работ. По мнению полиции, три одиночных пикета были единой акцией, отметил Ворсин.

В пятницу, 14 июля, должен состояться суд над двумя другими волонтерами штаба — Екатериной Шабалиной и Сергеем Примаковым. Их обвиняют по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), добавил координатор хабаровского штаба.

Во вторник, 11 июля, Ворсин заявил, что в офис предвыборного штаба Навального пришла полиция. Они предъявили координатору заявление «некоего гражданина», который пожаловался на «незаконную агитацию» в Хабаровске. После этого сотрудники правоохранительных органов изъяли листовки для проведения экспертизы, которая должна установить наличие или отсутствие незаконной агитации, отметил Ворсин.

В конце июня Хабаровский суд приговорил Алексея Ворсина к 120 часам исправительных работ за нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения) из-за антикоррупционного митинга-шествия 12 июня. Он заявил, что не собирается исполнять «очередной идиотский приговор». Ворсин добавил, что не был организатором митинга, а судья счел его организатором из-за того, что он «выступал на нем».

Региональные штабы Навального провели 8 июля акцию «Большой субботник», в ходе которой планировалось распространять газеты, листовки и прочие агитационные материалы. В результате акции полиция провела задержания. В Москве задержали не менее 40 активистов.

Теги: нападение , Алексей Навальный , Хабаровск , предвыборный штаб
Главное
В Белом доме назвали условия возвращения России ее дипсобственности Политика
Материалы по теме
В штаб Навального в Хабаровске пришла полиция Политика
Координатора штаба Навального в Хабаровске приговорили к 120 часам работ Политика
В Хабаровске задержали координатора штаба Навального Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку