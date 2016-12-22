Неизвестные ночью облили краской штаб Навального в Хабаровске

Минувшей ночью неизвестные напали на штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и политика Алексея Навального в Хабаровске. Они замазали окна краской, а в замочную скважину залили «супер клей», сообщает информационное агентство «Хабаров.today» со ссылкой на координатора штаба Алексея Ворсина.

По словам Ворсина, когда он пришел в офис, ему пришлось вызвать полицию, чтобы написать заявление.

По словам координатора, давление на штаб со стороны правоохранительных органов продолжается. Он рассказал информагентству, что накануне состоялся суд над волонтером штаба Виктором Лученко, который устроил одиночный пикет в прошлые выходные. В наказание суд назначил ему 30 часов обязательных работ. По мнению полиции, три одиночных пикета были единой акцией, отметил Ворсин.

В пятницу, 14 июля, должен состояться суд над двумя другими волонтерами штаба — Екатериной Шабалиной и Сергеем Примаковым. Их обвиняют по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), добавил координатор хабаровского штаба.

Во вторник, 11 июля, Ворсин заявил, что в офис предвыборного штаба Навального пришла полиция. Они предъявили координатору заявление «некоего гражданина», который пожаловался на «незаконную агитацию» в Хабаровске. После этого сотрудники правоохранительных органов изъяли листовки для проведения экспертизы, которая должна установить наличие или отсутствие незаконной агитации, отметил Ворсин.

В конце июня Хабаровский суд приговорил Алексея Ворсина к 120 часам исправительных работ за нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения) из-за антикоррупционного митинга-шествия 12 июня. Он заявил, что не собирается исполнять «очередной идиотский приговор». Ворсин добавил, что не был организатором митинга, а судья счел его организатором из-за того, что он «выступал на нем».

Региональные штабы Навального провели 8 июля акцию «Большой субботник», в ходе которой планировалось распространять газеты, листовки и прочие агитационные материалы. В результате акции полиция провела задержания. В Москве задержали не менее 40 активистов.