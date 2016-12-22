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СМИ узнали о планах «Евроцемент груп» по застройке в Москве
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СМИ узнали о планах «Евроцемент груп» по застройке в Москве
Бизнес, 07:40
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СМИ узнали о планах «Евроцемент груп» по застройке в Москве

«Евроцемент групп» обратилась к властям Москвы с просьбой разрешить застройку пяти участков в столице, которые сейчас заняты производственными объектами. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Мосстройинвеста.

Так. под застройку, должен пойти участок на ул. Чермянской, где сейчас расположен асфальтобетонный завод «Медведково». По решению градостроительно-земельной комиссии, там могут быть построены два объекта производственного, банковского или торгового назначения общей площадью 101 000 кв. м. Решения по еще четырем участкам прорабатываются.

Под застройку пойдут участки на ул. Веткина (площадь – 2,4 га), пос. Знамя Октября (5,68 га), Южнопортовой улице (6,6 га), 3-м Силикатном проезде (10,6 га). По оценкам издания, затраты на развитие участков могут составить 35–45 млрд руб. при выручке в 65 – 75 млрд руб.

Накануне, 13 июля, стало известно, что власти Москвы планируют возвести вокруг МКАД 10 млн кв. м недвижимости. Примерно половина из построенных объектов будет жилыми домами, все остальное пойдет под офисные и производственные объекты.

Теги: Москва , застройка , «Евроцемент Груп»
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