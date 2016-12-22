Суд поместил под арест экс-президента Перу с его супругой

Суд выдал ордер на арест экс-президента Перу Ольянта Умалы и его супруги Надин Эредии. Они будут находиться под стражей 18 месяцев, до завершения следствия по делу об отмывании финансов и коррупции, сообщает перуанский новостной портал El Comercio.
Помещения под стражу экс-президента и его жены потребовало обвинение. Прокурор заявил, что в противном случае бывший глава государства может скрыться из страны.
Как предполагает следствие, в период пребывания на посту президента, Умала получал деньги от компаний из Венесуэлы и Бразилии. Полученные средства он тратил на предвыборные акции.
Как показывают некоторые свидетели, в том числе брат экс-первой леди, в 2006 году семья президента получила из венесуэльского посольства два десятикилограммовых мешка, в которых были пачки долларов. Кроме того, в 2011 году от бразильской строительной компании Odebrecht Умала получил порядка $3 млн. Предположительно, после этого, в июне, он отправился с визитом в Бразилию для того, чтобы выразить свою благодарность за деньги.
Умала и его жена не присутствовали на судебном заседании. Однако, вскоре после оглашения решения суда, они покинули свой дом и сдались властям.
В Бразилии 12 июля суд приговорил бывшего президента страны Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. Следствие обвинило его в получении взятки от строительной компании OAS в виде квартиры на берегу моря.
В конце июня официальные обвинения в коррупции были также предъявлены нынешнему президенту страны Мишелю Темеру. Вскоре после того, как стало известно о выдвижения обвинения, Темер отказался от поездки на саммит G20 в Гамбурге.