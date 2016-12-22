Страховщики оценили ущерб от холодного лета для аграриев в 2,6 млрд руб.

Ущерб от холодной и дождливой погоды в Центральной России для сельскохозяйственного сектора может достигнуть 2,6 млрд руб. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на оценку Национального союза агростраховщиков (НСА).

Страховщики отметили, что плохая погода стала причиной неурожая. По словам президента НСА Корнея Биждова, он может привести к убыткам в диапазоне от 1,8 до 2,6 млрд руб. При этом, отметил Биждов, страховка покроет лишь 0,6–1,0 млрд руб. убытков.

«Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключенных договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков», — пояснил он. Также Биждов отметил, что не застроховавшие риски сельхозпроизводители будут вынуждены обратиться за помощью в региональный и федеральный бюджет. Это, в свою очередь, переложит часть убытков на государство.

По данным Минэкономразвития, майские и июньские холода в России стали одной из причин роста безработицы в стране. Число безработных за три месяца, по оценкам министрества, цвеличилось на 200 тыс. человек. (4,1 млн человек в мае против 3,9 млн в предыдущие три месяца). В ведомстве пояснили, что эти показатели связаны со снижением сезонной занятости в «секторах, наиболее чувствительных к погодным условиям, — сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе».