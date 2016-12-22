На Украине расследуют присвоение $3,8 млн при постройке стены от России

Генпрокуратура Украины заподозрила чиновников налоговой службы страны в растрате более $3,8 млн. при строительства стены на границе с Россией. Представители надзорного ведомства уже начали соответствующее расследование

Генеральная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) начала расследование по факту преступной схемы растраты и присвоения более $3,8 млн «при проведении закупок товаров, работ и услуг в интересах Государственной налоговой службы Украины». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Украины.

По данным ведомства, в 2016–2017 годах должностные лица государственной налоговой службы (ГНС) Украины и субъекты хозяйственной деятельности частного сектора экономики совершали противоправные действия при выполнении работ по «инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы и территорий, прилегающих к районам АТО и Крыма (проект «Стена»). Они, по версии украинской Генпрокуратуры, присвоили более 100 млн грн. бюджетных средств (более $3,8 млн).

В настоящее время, как уточнили представители надзорного ведомства, в связи с расследованием этого дела «проводится комплекс неотложных следственных действий». По их данным, уже «изъяты вещественные доказательства», которые подтверждают «причастность должностных лиц ГНС Украины и указанных субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности».

Проект «Стена» представляет собой сооружение заграждения на границе Украины и России. Строительством занимается Министерство обороны Украины. Первый этап начался в 2015 году. Тогда работы проводились в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Второй этап предполагал строительство заграждений в Луганской и Донецкой областях.

Глава Харьковской области Юлия Светличная в январе заявляла о том, что строительство заграждения будет заморожено. На следующий день после встречи Светличной с председателем Государственной пограничной службы Украины Виктором Назаренко стало известно о том, что строительство стены на границе с Россией возобновится в апреле — мае 2017 года.

В сообщении, опубликованном на сайте Харьковской областной государственной администрации, указывалось, что «строительство сейчас действительно приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием в настоящее время финансирования». На тот момент в бюджете Украины было отведено 200 млн грн на возобновление работ по возведению стены.