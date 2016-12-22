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Псковские пограничники задержали журналистов «МК» и Русской службы BBC
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Псковские пограничники задержали журналистов «МК» и Русской службы BBC
Общество, 22:13
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Псковские пограничники задержали журналистов «МК» и Русской службы BBC

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области задержали журналистов «Московского комсомольца», Русской службы BBC и местного онлайн-издания «Псковская губерния». Об этом сообщает «Псковская губерния».

По данным издания, вместе с журналистами также был задержан бывший депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов. Они были задержаны на территории Гдовского района области якобы за «нахождение на пограничной территории без спецпропусков». Задержанных журналистов доставили на погранзаставу и составили акт о нарушении КоАП. Как отмечает издание, журналист «МК в Пскове» находился в Псковской области в командировке по заданию федерального издания «Московский комсомолец».

По информации главного редактора «МК» в Пскове Павла Дмитриева, один из местных жителей обратился с жалобой на сайт губернатора Псковской области Андрея Турчака, в которой выразил недовольство по поводу присоединения деревень Гдовского района к Ленинградской области. Также он назвал BBC «вражеским СМИ» и после этого вызвал пограничников.

Накануне стало известно о том, что жители пяти деревень, входящих в состав Добручинской волости Гдовского района, обратились к губернатору Псковской области с просьбой присоединить их деревни в состав Ленинградской области и провести референдум. Обращение на официальном сайте губернатора разместил местный житель Владимир Баранов.

В обращении говорилось о том, что в деревни можно попасть только через город Сланцы, так как асфальтированная дорога заканчивается на границе с Псковской областью. Баранов также отметил, что глава Добручинской волости Сергей Борнусов заявлял о том, что в 2016 году дорога в деревнях ремонтировалась, однако жители этого не заметили.

«Уважаемый Андрей Анатольевич! Просим вас рассмотреть вопрос передачи нашего заброшенного угла в состав Ленинградской области. Мы имеем право ходить и ездить по дорогам. Чтобы к нам могла проехать скорая помощь, пожарная машина, рейсовый и школьный автобус», — указывается в подписанном местными жителями обращении.

Депутат Гдовского районного собрания Александр Конашенков прокомментировал ситуацию «Псковской губернии» и заявил, что считает анонсированный жителями гдовских деревень референдум о выходе из состава област​и «большой глупостью». «По закону они могут проводить референдум только по вопросам местного значения. Здесь же дело не стоит выеденного яйца, это большая глупость», — заявил Конашенков. Он добавил, что действия местных жителей, вероятно, незаконны.
Теги: журналисты , Псковская область , BBC , «Московский комсомолец»
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